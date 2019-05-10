Binali Yıldırım, Yılmaz'ı Beykoz Konakları'ndaki evinde ziyaret ederek, geçirdiği rahatsızlık dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.
Binali Yıldırım, Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti
10.05.2019 - 18:02 | Son Güncelleme: 10.05.2019 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti.
Etiketler : Binali Yıldırım,Mesut Yılmaz,
623555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/623555.aspx
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