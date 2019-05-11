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Adalet Bakanı Gül'den, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin açıklama
11.05.2019 - 13:48 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 13:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi kararına ilişkin "YSK'nın kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nın kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır'' dedi.
Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,Yüksek Seçim Kurulu,İstanbul kararı,
623725 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/623725.aspx
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