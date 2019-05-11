Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, "Kamusal İletişimde  Standartlar, Entegrasyon ve Koordinasyon Çalıştayı" düzenledi. Çalıştaya tüm bakanlıkların ve Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıkların  basın ve halkla ilişkiler müşavirleri ile yetkilileri katıldı.

Katılımcılar çalıştayın devam ettiği iki gün boyunca kamu kurum ve  kuruluşları arasındaki iletişim planlaması ve kriz iletişiminde koordinasyon  süreçlerini masaya yatırdı. Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim  Başkanı Altun, amaçlarının "devletin sesini millete, milletin sesini de dünyaya  duyurmak" olduğunu ifade etti.

Zor bir zamanda çetin bir coğrafyada bulunduklarını belirten Altun,  şunları kaydetti:

"Varlık mücadelesi veriyoruz. Bir yandan büyüme mücadelesi veren bir  ülkemiz var, kökleşme mücadelesi veren bir devletimiz var ve kurumsallaşma çabası  içinde olan bir sistemimiz var. Öte yandan küresel anlamda giderek kaotik bir hal  alan düzen arayışları içinde bulunduğumuz çağın alametifarikası halini almış  durumda. Küresel alanda mücadelelerin giderek sertleştiğini görüyoruz. Bir o  kadar da belirsizlikler, yaşadığımız döneme damgasını vuruyor. Bunun beraberinde  getirdiği ciddi zorluklar olmakla birlikte elbette önemli imkanlar da söz  konusu."

"Türkiye küresel bir güç olma arayışı içerisinde"

Türkiye'nin 2000 yılı sonrasında etkin bir bölgesel güç halini  aldığını vurgulayan Altun, "Türkiye'nin bu bölgesel güç olma konumu küresel  anlamda masadaki ve sahadaki yerimizi de önemli oranda belirliyor." ifadelerini  kullandı.  Türkiye'nin aynı zamanda küresel bir güç olma arayışı içerisinde  olduğunu kaydeden Altun, şöyle devam etti:

"Türkiye, giderek sertleşen bir mücadeleye ev sahipliği yapan küresel  ortamda önemli fırsatlara da sahip. Her şeyden önce güçlü bir liderliğimiz var.  Diğer yandan demokratik güçlü devlet konseptimiz ve bunun fiiliyatta bulduğu  karşılık, önemli bir imkanımız durumunda. Diğer yandan yine milletimizin  halkımızın dinamizmi oldukça önemli. Diğer taraftan yine giderek büyüyen beşeri  sermayemiz, genç nüfusumuz ve bütün kuşatılma çabalarına rağmen güçlü ekonomimiz  önemli imkanlarımız arasında."

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu imkanların  kurumsallaştırılması noktasında son derece önemli bir adım olduğunu kaydetti. Yeni hükümet sistemi içerisinde hız ve performansın kamu idaresinde  bir norm halini aldığını belirten Altun, böyle bir ortamda iletişim ve medya  kavramlarının kamu idaresinde hiç olmadığı kadar stratejik bir hale geldiğine  işaret etti.

"Süreç yönetimi de kritik"

Yeni sistemde bu ihtiyaca binaen doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir  İletişim Başkanlığı ihdas edildiğini aktaran Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim  Başkanlığının temel fonksiyonlarının "kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek",  "medya alanını düzenlemek", "devlet ile halk arasındaki ilişkiyi ve bilgi akışını  sağlıklı bir zeminde yürütmek", "devletin söylem bütünlüğünü tesis etmek" ve  "kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal iletişim standartlarının belirlemek"  olduğunu aktardı.

Altun, düzenledikleri "Kamusal İletişimde Standartlar, Entegrasyon ve  Koordinasyon Çalıştayı"nı kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim standartlarının  belirlenmesi noktasında ortak aklın bir doğrudan uzantısı olarak  değerlendirdiklerini de bildirdi. Sadece kriz yönetimi değil, süreç yönetimi konusunda da kamu kurum ve  kuruluşlarının iletişim standartlarının belirlenmesinin oldukça hayati bir  fonksiyon olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu çalıştayda son derece net amaçlarımız var. Her şeyden önce  milletin, bayrağın, vatanın, devletin içeride ve dışarıda itibarının  artırılmasına katkı sunmak istiyoruz. Diğer taraftan imkanlarımızın  birleştirilmesi, seferber edilmesinin ortak iletişim hedeflerinin ve iletişim  yapımının tesisi açısından bu çalıştayı çok önemli görüyoruz. Bu çerçevede  iletişim yönetim standartlarının belirlenmesi oldukça kritik bir unsur. Bu  çalıştaya yüklediğimiz hedeflerden biri de entegrasyonun sağlanması ve bu şekilde  de verimin artırılması."

Prof. Dr. Fahrettin Altun, çalıştayın ulusal iletişim stratejisine  dair bir politika belgesinin oluşturulması ve hayata geçirilmesine katkı  sunacağına inandığını ifade etti.

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan 'katılımcılara teşekkür' paylaşımı

Öte yandan Altun, Twitter'dan yaptığı son paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, ortak akılla bir Ulusal İletişim Stratejisi oluşturma hedefiyle düzenlediğimiz “Kamusal İletişimde Standartlar, Entegrasyon ve Koordinasyon Çalıştayı”nı tamamladık. Değerli fikirleriyle katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."