Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda düzenlenen Beyoğlu Geleneksel İftar Programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, son günlerde sosyal medyada örgütlenerek YSK ve AK Parti karşıtı açıklamalar yapan ve Ekrem İmamoğlu’na desteklerini açıklayan sanatçılarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: Bu süreç içerisinde sanatçılarımızın arasına nifak tohumları ekip tehdit salladılar. Bay Kemal biz Afrin’de şehitlerimizin bir kısmı o zaman sağ, bir kısmı o zaman şehit oldu, ziyarete gittiğimizde sanatçılara söylemedik laf bırakmadı. Biz bunların hepsine aklıselim ile sadece sabrettik. İnanıyorum ki sanatçı sanatıyla zaten bunlara gereken cevabı bulunduğu alanlarda verdi, veriyor. Ama benim de söylenecek lafım var kusura bakmasınlar. Sinema dünyasıyla ilgili olarak bize kadar kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bunu yapıp ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız, bunu neyle ifade edeceğiz, neyle izah edeceğiz. Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz. Sanatıyla konuşan sanatçıları baş göz ederiz. Onlar için de elimizden gelen ne varsa onu yaparız.

Erdoğan, CHP’ye yönelik de şu eleştirilerde bulundu: Ana muhalefetin başındaki zat, nasıl tehditler sallıyor ortada. Anayasa’nın 138. maddesini ayaklar altına alıyor ama buna karşı hiçbir ses yok. İma dahi edemez, bunu anayasa söylüyor. Sandıktan korkan siyasetçilerin olduğu tek yer bizim ülkemizdir. Bir yerde seçim yapılıyorsa, gerektiğinde yenileniyorsa orada demokrasi işliyor demektir. Demokrasinin işlemesine katkıda bulunduğumuz bu yönde alınan kararı da saygı ile karşıladığımız için suçlanıyorsak bu bizim için ancak şeref payesi olabilir. Milli iradeyi demokrat postu altındaki faşist ruhlu tek parti özlemcilerinin hezeyanlarına biz kurban vermeyeceğiz.