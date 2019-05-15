Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulu kürsüsünden kendisini FETÖcü olmakla itham eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu’na cevap verdi. Gerek siyasette, gerek milletvekilliği sırasında FETÖ ile bütün hayatı boyunca mücadele ettiğini söyleyen Şentop, “Bu yapılanma ile daha 1985 yılında ilk defa karşılaşmış ve mücadele etmeye başlamış bir arkadaşınızım. Muhtemelen 17-25 olaylarından sonra, hatta 17-25 olmadan sanıyorum 17 Aralık akşamı veya 18 Aralık günü bir televizyon programında, ilk defa 17 Aralık tarihinde FETÖ’cülerin bir hükümet darbesi yapma teşebbüsüne karşı da televizyonlara çıkıp konuşan ilk siyasetçiyim. O zaman herkes meselenin mahiyetinin ne olduğunu anlamaya çalışırken, kendini geri çekmeye, duman ortadan kalksın, biraz sukünet olsun da bakalım dediği zaman da ilk defa bu örgütün şahıslarının olduğunu, temel sorunun bu hareketin hiyerarşik yapı içinde mi yoksa başıbozuk birilerinin hareketi mi olduğunu, bunun açığa kavuşturulması gerektiğini ifade ettim. FETÖ örgütünü, devletin bu örgütle mücadelesini çeşitli aşamalarda değerlendirmek lazım” dedi. TBMM Başkanvekili Levent Gök, oturuma tutanakları incelemek üzere ara verdi. Gök, aradan sonra Nuhoğlu’nun iki oturum geçici olarak çıkarma cezası aldığını açıkladı.