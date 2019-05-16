Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin S-400 hava savunma sistemlerinin F-35’lere ve NATO sistemlerine tehdit oluşturabileceği iddiası üzerine Türkiye’nin ortak bir çalışma grubunun kurulması teklifinde bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu “Bu komisyonun içinde NATO’nun da olması gerektiğini söyledik” dedi. ABD tarafıyla bu komisyonun kurulması, amacı hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Çavuşoğlu “Bu aşamadayız yani şu anda erteleme ya da başka durdurma gibi herhangi bir şey söz konusu değil. Gündemde de değil. Bu bitmiş bir anlaşmadır. Biz böyle bir çalışma grubu olacaksa ön şartsız bir şekilde bunu yürütmek, başlatmak isteriz” diye konuştu.

Çavuşoğlu, ABD’nin ortaya attığı iddialar ya da endişelerin doğru olup olmadığına uzmanların karar vermesi gerektiğini belirterek “Biz bu konuda kendimize güveniyoruz. O nedenle böyle bir yapıcı teklifte bulunduk. ABD de kendisine güveniyorsa daha önce de söylediğim gibi bu önerimizi kabul etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Bu konuda Türkiye ile ABD arasında görüş alışverişinin devam ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, henüz netleşen bir şey olmadığını söyledi.