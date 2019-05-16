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Adalet Bakanı Gül'den 'Öcalan' açıklaması
16.05.2019 - 15:23 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül, "(Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi) Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" dedi.
Etiketler : Adalet Bakanı Gül,Öcalan,
624934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/624934.aspx
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