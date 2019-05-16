Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Letonya’da temaslarda bulunuyor. Çavuşoğlu, Letonya Meclis Başkanı Inara Murniece ile bir araya geldi. Meclis Başkanı ve diplomatlarla fotoğraf çektiren Çavuşoğlu, ziyaretçi defterini imzaladı. Daha sonra Çavuşoğlu ve Murniece basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Letonya Meclis Başkanı Murniece ile görüştü
16.05.2019 - 16:24 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Meclis Başkanı Inara Murniece ile bir araya geldi.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
624958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/624958.aspx
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