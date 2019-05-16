Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Letonya’da temaslarda bulunuyor. Çavuşoğlu, Letonya Meclis Başkanı Inara Murniece ile bir araya geldi. Meclis Başkanı ve diplomatlarla fotoğraf çektiren Çavuşoğlu, ziyaretçi defterini imzaladı. Daha sonra Çavuşoğlu ve Murniece basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.