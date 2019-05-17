Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde iç güvenlik birimleriyle iftarda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, TÜSİAD’a ağır eleştirilerde bulunurken özetle şunları söyledi:

∂ Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendik. Son FETÖ’cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

∂ Sadece son 2,5 yıl içerisinde 16’sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hâle getirdik. Bölücü terör örgütü başta olmak üzere, bu milletin birliğine, beraberliğine, canından aziz bildiği değerlerine kasteden katil sürülerinden, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk, sormaya da devam edeceğiz.

∂ Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar, 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazanmasını umutla bekleyenler, bakıyorsunuz son günlerde farklı kollardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürebilmek niyetiyle ellerinden geleni ardına koymayacaklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz.

∂ Şunu bilin ki Türkiye’yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim.

∂ TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan’ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye’yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim.

∂ Daha bir hafta önce (TÜSİAD) ziyaretime geldiniz, sizlerle biz neleri konuştuk? Bir hafta geçmeden yaptıkları açıklamalara bak. Unutmayalım ki bu ülke hepimizin ortak vatanıdır. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz. Bu millet sizleri kurtarırsa kurtarır.

∂ Sosyal medya manipülasyonlarıyla toplumsal gerilimi tırmandırmak için çok yoğun çaba harcanıyor. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır.