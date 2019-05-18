Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul muhtarlarıyla Haliç Kongre Merkezi’nde iftar programına katıldı. Programa Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da iştirak etti.

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini neden iptal ettiğini detaylı bir şekilde anlatan Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

Bu konuda kafaların net olmadığını görüyorum. Seçimlerin yenilenmesi kararının niçin verildiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Seçim kanununda yapılan değişiklikle sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi veya memur olması şartı getirilmiştir. Herhangi bir işçi, sözleşmeli veya fark etmez, sandık kuruluna başkan olamaz veya ikinci bir üye olamaz, çünkü memur olması şart. İlk olarak 24 Haziran seçimlerinde uygulandı. Sandık kurulu memur listelerini partilere vermediği için 24 Haziran 2018 seçiminde ne derece uygulandığını bilmiyoruz. Bu sorunu büyükşehir seçimlerinde aradaki farkın sürekli azalması sebebiyle seçimin bütün aşamalarını mercek altına alınca tespit ettik. Araştırmalar sırasında sadece sandık kurulu ile ilgili usulsüzlüğü belirlemekle kalmadık, kasıtla veya sehven yapılmış, daha pek çok yanlışı ortaya çıkarttık. 31 Mart seçimlerinde hem sandık kurulu üyelerinin atanması, hem de oy sayım ve döküm cetvelleri konusunda çok ciddi hataların olduğunu bildirdik. Rakamlara dikkat çekmek istiyorum. İstanbul’daki yaklaşık 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır. Oy sayım ve döküm cetvellerinden ise 5 bin 388’i mühürsüzdür, 694’ü imzasızdır. 214’ü tamamen boştur. 498’i eksik doldurulmuştur. 919’unda rakam belirtilmemiştir. Bin 135 sayı eksikliği bulunmaktadır. Bunlar sadece bizim tespit ettiklerimiz.

22 SANDIĞIN OYU YOK EDİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu partimizin yaptığı itiraz üzerine kanuna aykırı sandık üyesi atanan 22 sandıkta oy sayım döküm cetvelinin kayıp olduğunu ve boş olarak işlendiğini tespit etmiştir. Bir başka ifadeyle şaibeli sandık kurulu üyeleri 22 sandığın oyunu yok etmiştir. Yine YSK kanuna aykırı sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 101 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin imzasız ve mühürsüz olarak sisteme işlendiğini belirlemiştir. Kanuna aykırı her işlemin birden gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkarmıştır. Şimdi diyorlar ki ne oldu. Oyları çaldılar, bu kadar açık ve net. Bu gün itibariyle 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir, çünkü oylar çalındı. Aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını itiraf ediyorlar. 29 binden başlayıp 13 bine kadar geliyor. Bu kadar kapanıyorsa, burada bir şaibe yok mu? 16 bin oy çalındı. YSK haklı olarak yenilenme kararı vermiştir. Kurul kararını verirken, hem bu durumu hem de oy sayım döküm cetvelindeki usulsüzlükleri gözeterek dikkate almıştır.

NEDEN SADECE BÜYÜKŞEHİR?

Seçimin yenilenmesi kararını itibarsızlaştırmak isteyenler şunu söylüyor, aynı zarfa 4 farklı oy konduğu halde nasıl olur da büyükşehir seçimleri yenileniyor. YSK aslında bunun da cevabını veriyor. Sandık kurulu üyeleri ve oy sayım cetvelindeki hataların birlikte yaşandığı 123 sandık 26 ayrı ilçeye aittir. İlçe belediye başkanlığına dağılımına baktığımızda büyükşehirde olduğu gibi seçim sonucunu değiştirecek bir tablo ortaya çıkmıyor. 26 ilçenin tamamında ilçede belediye başkanlığında değişmeyen oylar, büyükşehirde toplandığında seçimin sonuçlarını tersine çeviriyor. AK Parti olarak biz de tüm itiraz sürecini büyükşehir oylarındaki sorunlar üzerinden devam ettik ve neticeye ulaştık. Benzer yol takip ettiğimiz Büyükçekmece olumsuz sonuçlandı. Hukuka saygı olarak bunu eleştiririz ama sonucuna teslim oluruz. İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararını ülkemizi karalamak, demokrasimizi lekelemek için fırsata dönüştürmeye çalışanlara cevabı 23 Haziran’da verelim. İstanbul sıradan bir şehir değildir, gözbebeğimizdir. AK Parti, belediyeciliği ile bu günlere geldi. Yapılan hizmetler ortada. Gelin İstanbul’u 23 Haziran’da ehline teslim edelim.