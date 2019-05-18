Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli” dedi. Soylu, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde, Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi Başkanı Mykola Gnatovskyy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Basına kapalı yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu, heyetin 15 gündür Türkiye’de bulunduğunu, karakolları, nezarethaneleri ve buradaki işlemleri incelediğini, gözaltındaki kişilerle birebir görüşmeler yaptığını kaydetti.

Soylu, heyetin genel izlemelerini ortaya koyduğuna değinerek, “Bu, Avrupa çerçevesi içerisinde yapılıyor. Bizim de burada ahdimiz var. Bu açıdan nereden nereye geldiğimizi gözlemlediklerini ve birtakım değerlendirmelerini açık yüreklilikle bizimle paylaştılar” bilgisini verdi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

“Dün katıldığınız bir televizyon (TGRT HABER) programında Türkiye’ye yönelik bir tehditten bahsettiniz. Bu konuyla ilgili bir bilgi aktarımı olacak mı?” sorusuna Soylu, şu cevabı verdi:

Bir taraftan PKK ile mücadele ediyoruz, ama şunu söylemek gerekir DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli. Bu konuda da bütün güvenlik birimlerimiz son derece üst düzey alarmda. Vatandaşımız bunu hissediyor hissetmiyor... Ama anlaşılıyor ki hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye’de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde. Bütün istihbarat birimlerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık vermemeliyiz. Aksi halde etraf coğrafyamızdaki terör örgütlerinin en iştahla gelebileceği ülkelerden bir tanesi Türkiye’dir. Açıkladıklarımız var, açıklayamadıklarımız var. Gerek istihbarat birimlerimiz gerekse güvenlik kuvvetlerimiz hakikaten çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyor. Hem terörle mücadelede ciddi operasyonlar gerçekleştiriyor hem de Türkiye’ye yönelebilecek bu tip tehditleri engellemede. Bir hareketlenmenin olduğunu, yaklaşık 1-1,5 aydır çok net bir şekilde, özellikle son dönemlerde görüyoruz.

CHP ADAYI MI İNDİRDİ SUYU?

Bakan Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığında muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Soylu, İstanbul’da seçimin yenilenecek olmasına değinerek şunları söyledi:

İstanbul ne kadar büyükşehirse de iyi yapılan hizmetlerin hemen duyulduğu, kötü emsallerin de hemen ulaştığı bir şehirdir. Ben İstanbul’da, Beylikdüzü Belediyesinde çok maharetli bir hizmeti bugüne kadar duymuş değilim. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı kim? Geçici olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya. Belediye meclisi bir karar veriyor, geçici belediye başkanı da bunu tasdik ediyor, ‘Ben suyu indirdim.’ diyor. CHP’nin şu andaki adayı mı indirdi suyu? Peki bu üstlenilir mi? Bir takım ayıplar vardır, siyasette de hayatta da vardır. İnsan yapmadığı işi üstlenmez, edep eder. Bir taraftan öğrencilerle ilgili karar aldı Büyükşehir Belediyesi. ‘Ben yaptım’ diyor. Yapmışsan başımızın üzerine ama yoksun. Sandık kurulu başkanlarından 96 tanesi CHP üyesi. Bu tesadüf olamaz. 3 bin 389 tanesi de birinci dereceden CHP’lilerin akrabası ya annesi ya babası ya evladı. İstanbul gibi koskoca şehirde sandık kurulu başkanlarının bu kadar tesadüfü bir şekilde böyle bir siyasi partiye yığılı olması veya onların birinci derecede akrabası olması tesadüf değil.