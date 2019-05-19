Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi’de muhtarlarla bir araya geldi. Soylu, yerel seçimin İstanbul özelinde sağlıklı bir şekilde tamamlanamadığını, bu kapsamda da 23 Haziran’da yeni bir randevunun oluştuğunu ve sandığa gidileceğini anlattı. “Ben hayatımda böyle bir seçim sonucu görmedim. Böyle bir seçim hâli de görmedim” diyen Soylu, sandıktaki usulsüzlüklere dikkat çekti. Bakan Soylu “CHP her seçim öncesinde AK Parti iktidara geldiğinden beri kendi tabanını harekete geçirebilmek, üyelerinin sandığa sahip çıkabilmesini temin edebilmek için hep ‘Sandıklar çalınacak.’ dediler. Bir tek seçim hariç, 31 Mart seçimi öncesinde kimse sesini çıkarmadı. Bu kıymetsiz bir seçim miydi? Hayır. Şimdi neden böyle oldu, neden böyle bir zarfın içerisine 4 pusula doldu? Çünkü hile büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait bir hileydi ve takatleri o kadar yetti. Bu kadar açık ve net” diye konuştu. Soylu, Yüksek Seçim Kurulu’nun da kendilerinin de kimsenin hakkını gasbetmediklerini ve bir mağduriyetlerini dillendirdiklerini ifade ederek, emanetin millette olduğunu ve karar vereceğini söyledi.

MİLLET YÜZDE 52 OY VERDİ

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın “Yeniden Doğuş” operasının dünya prömiyerinde bazı izleyiciler tarafından protesto edilmesine de değinerek, şunları kaydetti: Allah razı olsun millet bize (Cumhur İttifakı) yüzde 52 oy verdi. Ama endişem başka. Endişem şu, İstanbul’un bir siyasi kavga merkezi haline getirilmesi 23 Haziran’da, onun üzerinden bir uç çıkarılması ve oradan Türkiye’ye bir istikrarsızlık kapısı açılması. Endişem bu. 23 Haziran’da İstanbul’un bir ideolojik kavga merkezi hâline getirilmesi. Şimdi hadi ben keskin laflar söyleyen bir adamım. Hadi gittim bir yerlere beni birileri protesto etti. Hani olur ‘ettin, buldun’ derler bana. Ya, Binali Ağabey’i kime ne yaptı da geçen akşam gittiği yerde birileri tarafından aynen 28 Şubat sürecinde olduğu gibi hiç yakışık almayan davranışlarla karşı karşıya bıraktınız ya? Kime ne yaptı? Hangi sert sözü, hangi kem sözü söylemiş olabilir? Tam da bundan endişelendiğimi söylemek istiyorum.