İrem Yaman, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda, final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos’u 21-7 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaman’a telgraf göndererek başarısını kutladı.
Erdoğan’dan İrem Yaman’a tebrik
20.05.2019 - 00:33 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 00:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan İrem Yaman’a tebrik telgrafı gönderdi.
Etiketler : İrem Yaman,
625722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/625722.aspx
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