İrem Yaman, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda, final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos’u 21-7 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaman’a telgraf göndererek başarısını kutladı.