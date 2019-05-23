Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun YSK hakkında sarf ettiği sözlerle ilgili “40 yıldır siyasetin içinde olan birisi olarak, bu tür kişileri ‘politikanın yüz karaları’ olarak değerlendiriyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni’nde katılımcılara hitap etti.

Türkiye’nin siyaset pratiğinin zaman zaman en basit nezaket sınırlarını dahi zorlayan bir hâl alabildiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından bazı siyasetçilerin yine bu şekilde sınırları zorladığını görüyoruz. Dün yine bir siyasi partinin genel başkanı, Meclis’teki grup toplantısında yargı mensuplarımızla ilgili ahlak, edep, insaf, hepsinden önemlisi insanlık dışı sözler sarf etti. Bu kişiler, hiç anayasayı gözden geçirmediler mi? Anayasanın 138. maddesi çok açık ve net. Bırakın bazı ilişkiler kurmayı, ‘ima dahi edemezsiniz’ diyor yargı mensuplarına. Bunlar öyle ileri gittiler ki, bir küfretmedikleri kaldı. Her türlü hakareti yaptılar. Eleştirini yapabilirsin ayrı bir konu. Zaman zaman ben de eleştiri yapıyorum. Ama hakaret edemezsin, küfredemezsin. Buna hakkın, yetkin yok. Hukuk ve hukukçuları sadece kendi işlerine gelen kararlar verildiğinde yüceltip aksi durumda ise yerden yere vuran zihniyeti şiddetle kınıyorum. Bunlar kabul edilemez.

Kararları değil de hakimlerin şahıslarını hedef alarak, hatta onları ‘çete’ yaftası vurup hedef göstererek, hele hele hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmezliktir, hatta ahlaksızlıktır. 40 yıldır siyasetin içinde olan birisi olarak, bu tür kişileri ‘politikanın yüz karaları’ olarak değerlendiriyorum. Siyaseti, ülkeye ve millete hizmet aracı değil de marjinal çevrelere yaranma, ideolojik saplantılarını hayata geçirme, kuru gürültüyle üste çıkma vasıtası olarak görenlere en güzel dersi yine yargımızın vereceğine inanıyorum.”

“DENSİZLER!..”

Yargı mensuplarından bu tür “densizliklere” gözlerini, kulaklarını ve kalplerini kapalı tutmaları ricasında bulunan Erdoğan, şöyle seslendi:

Yine yargı içerisinde de haklarını aramalarının gereğini de hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu ülke yol geçen hanı değil. Bunun da aranması lazım. Sizlere bu hakaretleri yapanların da bir gün adalete ihtiyacı olacaktır, önlerine de bu gelecektir. İşte o zaman yapılan densizlikler, sizin adaletle hükmetmenize engel olmasın. Korkular veya korkutma gayretleri sizi asla korkutmasın. Türkiye, geçmişte adamına göre, meşrebine göre adalet uygulayan çetelerden çok çekti. Ülkemizin bir daha o kötü günlere dönmesine izin vermeyeceğiz.

Hiçbir yargı kurumu ve mensubu herhangi bir partinin, siyasetçinin, şahsın çıkarına göre karar vermekle mükellef değildir. Buna şahsım da dâhildir. Sizlerin tek görevi, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye’de adaletin işlemesini temin etmektir. Bu doğrultuda yürüteceğiniz mücadelede Türkiye Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum.