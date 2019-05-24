Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuşmasında “Gerçek mağdur benim açık söyleyeyim” diyen Yıldırım şunları söyledi: Sandığa atılan o oyları gitmesi gereken yere götürmediniz. Yolda, orada, burada iç ediliyorlar ve bu mağduriyet oluştu. Bu açık... 23 Haziran’da, Peygamberimizin müjdelediği bu şehrin anahtarını almaya var mısınız? Ben varım. Benim için makam, mevki meselesi yok. Bütün makamları gördüm ama bu şehre hizmet aşkım, borcum var. Bu şehrin dünyada parmakla gösterilen bir şehir olması için hayallerim var, projelerim var. CHP veya ona takılan gizli açık müttefiklerin bu ülke için yaptıkları bir iş var mı? Bu ülkede ne olmuşsa sağ iktidarlar döneminde olmuştur. Gazi Mustafa Kemal’i bundan ayrı tutuyorum. Onun döneminde çok zor işler başarılmıştır ama ondan sonra gelenler, orasını hepiniz biliyorsunuz. Adnan Menderes, Erbakan, Türkeş, Demirel, Özal, Recep Tayyip Erdoğan... Bu süreci şöyle bir tarayın. Türkiye ne kazandıysa bu liderler zamanında kazanmıştır. Çünkü sağ iktidarlar çalışır, sol iktidarlar konuşur. Biz konuşmada onlarla aşık atamayız.