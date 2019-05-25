Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.20 sıralarında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ı AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz karşıladı. Erdoğan'ın İl başkanlığında toplantı yapacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi !
25.05.2019 - 14:47 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,AK Parti,
627137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/627137.aspx
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