Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen iftar programında sanatçı ve sporcularla bir araya geldi. Konuşmasında sanat ve spor alanlarında yapılan hizmetleri anlatan, Taksim’deki opera binasının 2021’de açılacağını müjdeleyen Erdoğan, özetle şu mesajları verdi.

Geçmişte sadece 9 filmi gösterime sunan sektör bugün 180 filme ulaştı. Dizilerimiz bugün 156 ülkede 500 milyon kişi tarafından izleniyor. Gittiğimiz ülkelerde ilk sorulan sorulardan birisi dizilerimiz ve onlarla özdeşleşen sanatçılarımız oluyor.

Bir ülkenin ve milletin sembolü o hedefe ulaşmak sizlere ilave sorumluluklar yüklüyor. Her şeyden önce rol model hâline dönüştüğünüzü unutmamalısınız. Yaptığınız iş yanında, özel hayatınızla oturmanızla kalkmanızla tercihlerinizle büyük kitleleri etkileyebiliyorsunuz. Önünü ardını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşuyor. Buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Türkiye’nin iftihar verici eserlerinin açılışında hazır bulunmak, millî bayramlarda yer almak, kritik dönemlerde destek amacıyla kamuoyu önüne çıkmak başkadır, günlük siyasi polemiklerde taraf olmak çok başkadır. Sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar.