Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mart’ta yapılan seçimlerde AK Parti lehine verilen oyların bir kısmının “iç edildiğini” belirten Yıldırım, şunları söyledi: Bu seçimde siz elinizden geleni yaptınız, oylarınızı verdiniz ancak sandıkta oylar sayılırken bir kısmı iç edildi. Sizin oylarınız maalesef gitmesi gereken yere gitmedi. Biz bunu fark ettik, dedik ki ‘bakın burada bir yanlış var. Bizim oylarımız başkalarına yazılmış. Sayılmayan 7,5 milyon oy da sayılsaydı durum ne olurdu? Öne geçerdik, hem de açık ara öne geçerdik. Bizim de seçimlerin yenilenmesini talep etmekten başka çaremiz kalmadı. Nitekim Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi. Seçimler yenilenecek. Tabii ilk gün CHP adayı ‘en güvendiğim kuruluş Yüksek Seçim Kurulu’dur’ dedi. Karar açıklanınca da ‘Yüksek Seçim Kurulu’nu kınıyorum, çetedir’ dedi. İşinize gelince hukuk var, işinize gelmediği zaman yok. Yok, böyle bir şey. İstanbul laf üstüne laf koyanlarla değil, taş üstüne taş koyanlarla daha güzel olacak.