Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtulmuş, yaptırdıkları kamuoyu yoklaması ile ilgili bilgi verirken de şöyle konuştu: AK Parti kurulduğundan bu yana bir defa da olsa AK Parti’ye oy vermiş seçmenlerin oranı yüzde 65’tir. AK Parti’nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir. Oy vermiş sonra vermemiş, birkaç kez vermemiş sonra vermiş. Bu büyük bir güçtür. Bu insanlarımızın hepsine ulaşacağız, gönlü kırgın olanlara diyeceğiz ki ‘kırılma vakti şimdi değildir’. Eksikleri, hataları söyleyenlere diyeceğiz ki ‘Biz de siyaseti biliyoruz, eksikleri hataları görüyoruz, önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız ve yolumuza koşar adım devam edeceğiz.’ Ama kızgınlıkla, küskünlükle, kusura bakmayın hiç kimsenin de CHP’nin adayını oraya getirip oturtturmak gibi bir lüksü olamaz.