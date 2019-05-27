Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Büyük Çamlıca Camii'ndeki programının ardından helikopterle Yassıada'ya geldi. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının alındığı Yassıada'da yapımı devam eden kongre ve sergi alanlarını gezerek bilgi alan Erdoğan daha sonra gazetecilerle bir sohbet gerçekleştirdi.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek süper bir şey olur. Sivriada'yı da cazibe merkezi haline getirebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. Kimsenin Türkiye'de darbe yapamayacağını belirten Erdoğan, "Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır" diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti: Darbenin 59. yıl dönümünde darbenin şehitleri merhum Başbakan Adnan Menderes ile bakan arkadaşları Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu, birlikte bu adada yargılandılar, ama İmralı'da da ne yazık ki idam edildiler. Yassıada'yı ziyaret ederek sona gelen çalışmaları istedim ki yerinde bir göreyim. Sizler de zannediyorum yargılamanın yapıldığı salonun dışında her yeri gördünüz. Salonun henüz iç kısmı bitmiş değil. Bunu da yılsonu itibariyle bitirmiş olacağız. Böylece adayı, temennim odur ki; sadece ulusal değil uluslararası bazda da toplantılarımızın yapıldığı bir ada haline getirelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB'nin projeye evet dediğine dikkat çekerek, “İşletmesiyle kendilerine ait olacak. Bu işletmeyle birlikte bizlere de belli bir süre tahsis edilmek üzere, devlet olarak da müsaade ederlerse bazı toplantılarımızı burada yapacağız. 27 Mayıs 1960 tarihi, Cumhuriyet tarihinde millî iradeye karşı yapılmış ilk askerî darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbe sonrasında 592 kişilik Demokrat Parti kadrosunun 11 ay boyunca sözde yargılamaları burada gerçekleştirilmiştir. Bu sözde yargılamalar neticesinde başbakan Adnan Menderes ile iki bakanı için idama giden bir yol olmuştur burası. Bu nedenle Yassıada adeta bir Yaslıada olarak anılmıştır" dedi.

İDAMLARIN ARKASINDA CHP ZİHNİYETİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı’da düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İftar Programındaki konuşmasında da özetle şunları söyledi: Bir Başbakan’ın (Menderes) idamının arkasında CHP zihniyeti var. ‘Bizi buraya gönderen irade böyle istediği için bu idamı yaptık’ diyenler... İşte diyorum ki, onlara 23 Haziran’da gereken dersi sandıklarda verelim.

Bu karara (İstanbul seçimi) karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur, vicdanları tatmin edici bir unsura rastlayamıyoruz. Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, millî irade hırsızlığı tam bir felakettir. Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur.