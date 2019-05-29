Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Basına kapalı görüşmede terörle mücadele, Pençe Operasyonu ve bölgesel problemlerin ele alındığı tahmin ediliyor.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanının eşiyle yakından ilgilendi, köşkü ve bahçeyi gezdirdi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan misafirlerine iftar yemeği verdi. Yemeğin ardından iki cumhurbaşkanı ve eşleri Boğaz manzaralı hatıra fotoğrafı çektirdi.