Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Basına kapalı görüşmede terörle mücadele, Pençe Operasyonu ve bölgesel problemlerin ele alındığı tahmin ediliyor.
Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanının eşiyle yakından ilgilendi, köşkü ve bahçeyi gezdirdi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan misafirlerine iftar yemeği verdi. Yemeğin ardından iki cumhurbaşkanı ve eşleri Boğaz manzaralı hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan Iraklı meslektaşını ağırladı
29.05.2019 - 05:54 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 05:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Basına kapalı görüşmede terörle mücadele, Pençe Operasyonu ve bölgesel problemlerin ele alındığı tahmin ediliyor.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,
627898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/627898.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:15
- Sabah03:36
- Güneş05:29
- İşrak06:21
- Öğle13:13
- İkindi17:12
- Akşam20:35
- Yatsı22:31
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay