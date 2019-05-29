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AB'nin raporuna Türkiye'den tepki
29.05.2019 - 15:27 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor"
Etiketler : ab,rapor,tepki,
628025 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/628025.aspx
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