"Gönlümüz bir soframız bir" hashtaginin yer aldığı iletide, "Fatih  Sultan Mehmet'in, 566 yıl önce şanlı bir zaferle fethettiği kadim İstanbul'un  gençlerinin tüm Türkiye'ye ve İslam alemine selamı var!" ifadesine yer verildi.

İleti ekinde yer alan videodaki gençler, "Dünyanın kalbi, Asya ve  Avrupa'yı birbirine bağlayan medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı din, dil  ve ırktan insanların barış içinde yaşadığı, Peygamberimizin fetih müjdesine nail  olan, ramazanın manevi iklim ve coşkusunu hep birlikte yaşadığımız kadim şehir  İstanbul'dan, İstanbul'un gençleri olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'ye ve İslam alemine selam yolluyoruz." mesajını  seslendirdi.