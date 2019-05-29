AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu. Pazar esnafıyla selamlaşan Binali Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.
Binali Yıldırım Fatih'te vatandaşlarla buluştu
29.05.2019 - 23:28 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 23:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlarla buluştu.
Etiketler : AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,Fatih Çarşamba Pazarı,
628109 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/628109.aspx
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