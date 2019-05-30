Fethin, muazzam bir sıçrama hâli, müstesna bir yükseliş hamlesi, mübarek bir mücadelenin mükafatı olduğuna dikkati çeken Bahçeli şöyle devam etti: İstanbul’un fethi, gelmiş geçmiş en büyük, en görkemli, en göz alıcı fetihlerden birisidir. Bu sayede tarihin aktığı yatakla birlikte, insanlık, coğrafyalar, medeniyet ve kültürler değişime uğramıştır. Fetih bir işgal ve istila değil sabrın, sevginin, imanın iradesidir. 566 yıl önce Türk milleti Efendimiz tarafından fethi müjdelenen İstanbul’a bileğinin hakkıyla, aklının marifetiyle, inanmışlığının lütfuyla mührünü vurmuştur. Bu mührün sökülmesi, bu mührün silinmesi imkânsız olduğu gibi, bunu düşünenler vahim bir sapmanın ve sapkınlığın içindedir.
Devlet Bahçeli: Fetih bir işgal değil imanın iradesidir
30.05.2019 - 05:26 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 05:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’un fethinin 566’ncı yıl dönümüne ilişkin, “Mehmed’imizi Fatih, Konstantinopolis’i İstanbul yapan, hilali haçın önüne çıkaran, çan seslerini susturup ezanımızı yücelten fetih, Türk milletinin muhteşem bir kazanım ve iftiharıdır” ifadesini kullandı.
Etiketler : bahçeli,devlet bahçeli,
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