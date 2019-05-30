Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:

∂ Türk milleti olarak tarihin en önemli dönem noktalarından biri olan İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kentin kapılarını İslam’a açan Fatih Sultan Mehmet Han’ı selamlıyorum. Daha 21 yaşında bir cihan hakanını yetiştiren Akşemsettin’i, Hazreti Peygamber’in “O ne güzel ordudur” diyerek övdüğü Fatih’in kahraman neferlerini selamlıyorum.

∂ İstanbul’a dair hesaplaşma tam 566 yıldır hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul’u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var.

Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megalo ideası ve onu temsil eden İstanbul’dur.

∂ Bugün coğrafyamızı kan ve göz yaşına boğan DEAŞ’lı canilerin hedefi de yine bu kutlu şehirdir. Gezi olayları sırasında bu mübarek şehrin duvarlarını ‘Zulüm 1453’te başladı’ sloganlarıyla kirletenler de aynı zihniyetin mensuplarıdır.

∂ Bölücü örgütün çukur terörü sırasında vatandaşlarımızın evleriyle beraber tarihî camilerimize saldırmasının, Kur’ân kurslarımızı ateşe vermesinin gerisinde de aynı sebep vardır.

∂ 1915 olayları üzerinden milletimizi karalayanlar ile Pontus soykırımı iftirası atanlar da hep aynı niyetleri taşıyorlar. Hedefleri İstanbul’un fethi ile sembolleşen medeniyet değerlerimizi, Anadolu’ya asıl kimliğini kazandıran Türk-İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. İstanbul’un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma asla bitmeyecek.

∂ İki ay önce, cuma namazı kılan 52 Müslüman’ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin “Ayasofya’yı minarelerden kurtaracağız” diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir.

∂ Kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul’u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. İstanbul’a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik.

∂ Üç katlı İstanbul Tüneli’ni önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak hayata geçireceğiz. Atatürk Havalimanı’nın büyük bir bölümünü millet bahçesi haline getireceğiz.

ERDOĞAN TRUMP İLE S-400'Ü GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi. Ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşıldı; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesinde görüşme konusunda mutabık kaldı.”