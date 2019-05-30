Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. 