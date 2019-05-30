Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
30.05.2019 - 13:10 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’da Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Çavuşoğlu,
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