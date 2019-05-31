Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,  Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı  Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile  inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Vali Şehmus Günaydın, Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral  Yılmaz Özkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililer  tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının  108. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere 12. Hava  Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına geçti.

Tören mangasını selamlayan Bakan Akar daha sonra  A400 M uçağı  hangarındaki tören  alanına geldi.  Törende konuşan Akar, sözlerine Hava  Kuvvetleri Komutanlığının fedakar ve kahraman personeli ile bir araya gelmekten  duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin başta NATO olmak üzere uluslararası camiada  son derece seçkin,  saygın bir yere sahip olduğunu belirten Akar, yaşananların  bunu teyit ettiğini vurguladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ülkeye tehdit teşkil eden tüm hedeflere  karşı kazandığı başarıların önemine değinen Bakan Akar,  FETÖ üyesi hainlerin  temizlenmesiyle TSK'nin görevlerini daha da başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde  terörle mücadelesinin artan bir tempo ile devam ettiğini vurgulayan Akar,  "Bu  yoğun bir mesaidir. Bu gerçekten büyük bir kahramanlık, fedakarlıktır." diye  konuştu.

Türkiye'nin çevresindeki sıkıntı ve tehlikelere işaret eden Akar,   "TSK bir taraftan 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarını, diğer taraftan 462  bin kilometrekarelik mavi vatanı ve bunların semalarını korumak ve kollamak için  gece-gündüz demeden, 82 milyon milletimizin rahatı ve huzuru için elinden geleni  yaptı, yapmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yapılan operasyonlarla şehitlerin ve gazilerin kanlarının yerde  bırakılmadığını, yakınlarının gözyaşlarının hesabının sorulduğunu belirten Akar,  şunları kaydetti:

"Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak  bütünlüğüne,  egemenlik haklarına saygılıyız. Burada yaptığımız şey ülkemize ve  asil milletimize karşı risk, tehdit ve tehlike teşkil eden teröristlere karşı  mücadeledir. Bizim amacımız budur. Ülkemizi ve milletimizi bu terör belasından  kurtarmaktır. İnşallah hep birlikte omuz omuza çalışmak suretiyle ülkemizi,  milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bizim hedefimiz sadece ve sadece  teröristlerdir. Açıklamalarımızı çarpıtarak başka yerlere çekmeye çalışanlar  tamamen art niyetlidir. Biz Kürt kardeşlerimizle yüzyıllar boyunca aynı  coğrafyayı, ekmeği paylaştık, paylaşıyoruz. Et ve tırnak gibiyiz."

Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine dikkati çeken Akar, "Bu  görevlerin yapılması için TSK hazırlıklarını yaptı, yeri ve zamanı geldiğinde  bunun da gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz ölürsek  şehit kalırsak gazi anlayışı içinde ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu  korumak için çalışıyoruz, kararlıyız." dedi.

İdlib görüşmesi

Soçi'deki mutabakatla İdlib'de insani krizin önlenmesi için önemli bir  adım atıldığını anımsatan Akar, şöyle devam etti:

"Ateşkesin, istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele veriyoruz.  Ruslarla temasımız, görüşmelerimiz sürüyor. Buraya gelmeden önce Genelkurmay  Başkanımız, Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Karşılıklı olarak  sorumluluklarımızın ne olduğunu, istikrarın ve ateşkesin sağlanması için ne  yapmamız gerektiğini bir kez daha görüştüler, konuştular. Dolayısıyla biz oradaki  sorumluluklarımız neyse onu yapıyoruz. Yeni bir insani trajedi yaşanmaması için  3,5-4 milyon insanın daha fazla ezaya, cefaya, katliama maruz kalmaması için  Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya devam  edeceğiz. Böylece yeni bir göç dalgasının, Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'ya  hatta Amerika'ya kadar uzanacak bir trajedinin de önlenmesi için gayret  gösteriyoruz."

Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz

Türk Hava Kuvvetlerinin tarihine ilişkin kısa filmin de sunulduğu  törende konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 1911'de  kurulan ve 1944'te müstakil bir hava gücüne dönüşen Türk Hava Kuvvetlerinin 108  yıllık süreçteki gelişimiyle dünyanın saygın hava kuvvetleri arasındaki yerini  aldığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirdiği  Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de Türkiye'nin milli  menfaatlerini korumaya devam ederken, teröristle mücadele harekatlarında da  önemli görevleri yerine getirmeye devam ettiğini kaydeden Küçükakyüz, barışı  destekleme harekatları ve insani yardım görevleriyle de Türk milletinin dostluk  elini dünyanın dört bir yanına ulaştırdıklarını söyledi.

"Türk Hava Kuvvetleri bugün vazifeye adanmış, her an harbe hazır,  anında harekete geçebilecek bir kuvvettir." diyen Küçükakyüz, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"15 Temmuz'da aramızda yuvalanmış bir kısım terörist hain, sahip  olduğumuz yüce değerlere ihanet etmiş ve bizi derinden yaralamış olmasına rağmen  günümüzün birlik ve beraberlik günü olduğunu, onurlu askerlik ve havacılık  kimliğine her zamankinden daha fazla sahip çıkmak, ona daha fazla güç katmak  sorumluluğunda olduğumuzu asla unutmadık, unutmayacağız. Bu zor günlerin  üstesinden gelmek ve sahip olduğumuz yüksek standartları koruyabilmek için her  zamankinden daha fazla sabırla ve özverili bir gayretle çalıştık, çalışmaya devam  edeceğiz. İcra ettiğimiz son harekatlar göstermiştir ki sahip olduğumuz modern  sistemler ve profesyonel insan gücü ile hava gücümüz etkin, caydırıcı ve saygın  bir güç halindedir.

Yakın bir gelecekte harekat bağımsızlığımızı garanti altına alacak  milli silah sistemlerinin çoğaltılması önemli psikolojik, ekonomik ve politik  avantajlar sağlayacak, olası bir harekatın icrasında ve kazanılmasında anahtar  unsur olacaktır. Bu nedenle bölgesinin en güçlü hava ve uzay gücü olmak için  uydumuzu, insanlı ve insansız muharip uçak sistemlerimizi, hava savunma  sistemimizi, akıllı mühimmatımızı ve askeri yazılımlarımızı çoğunlukla milli  olarak geliştirmek ve kullanmak amacındayız. Bu noktadan hareketle milli muharip  uçağımızın milletimizin emrinde uçurulacağı günlerin yakın olduğunu buradan ifade  etmek isterim."