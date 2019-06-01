Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri konusunda yapılan hazırlıkları masaya yatıran AK Parti’de, son araştırmalardan da yola çıkılarak “Rüzgâr Binali Yıldırım’dan yana döndü” tespiti yapıldı.

İstanbul’daki Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantılarda yapılan değerlendirmelerde, 31 Mart sürecinde teşkilatlarda ortaya çıkan koordinasyon probleminin son bulduğu, bunun sahaya da yansıdığı bilgisi verildi. AK Parti kurmayları, SKM’deki sunumlarda, teşkilatların performansını Cumhurbaşkanı’na “Geldiğimiz noktada çok daha iyiyiz. Teşkilatlara inisiyatif verdik. Heyecan ve motivasyon sağlanmış durumda” dedi.

İMAMOĞLU ALACAĞI OYU ALDI

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimin iptal edildiği ilk günlerde oluşturduğu mağduriyet algısının kalmadığı, buna bağlı olarak İmamoğlu’nun inişe geçtiğini, Yıldırım’ın ise özellikle sahaya indikten sonra yükselmeye başladığı değerlendirmesi yapıldı. AK Parti yönetiminin, Erdoğan’a yaptığı sunumlarda “Burada en önemli mesele kimin seçmeni sandığa götüreceği. Kararsız ve isteksiz seçmeni kim sandığa götürürse o kazanacak. Kararsız ve isteksiz seçmen profili de bizden yana görünüyor. Burada biz avantajlıyız. Bu nedenle 31 Mart’ta sandığa gitmeyenler konusunda biz daha avantajlıyız. Araştırmalar da gösteriyor ki, İmamoğlu alacağı oyu aldı. İlave alacağı bir oy kalmadı. İvme bizden yana döndü” tespiti yapıldı.

EKONOMİ İLK SIRADA

Sahada yapılan çalışmalarda vatandaşın en çok ekonomik problemleri gündeme getirdiğini belirten AK Parti kaynakları, “Biz de seçeme diyoruz ki, ‘evet ekonomide bir daralma yaşanıyor ama geçmişte bunun örneklerini gördük. 2008’de yaşanan krizi aşmayı biz başardık, bundan çıkmayı da biz başarırız. Bu konuda tecrübemiz var, bize güvenin.’ Kendi pratiğimizi anlatıyoruz. Biz projelerimizi ortaya koyuyoruz. Onlar ise huzurdan başka bir şey vadetmiyor” görüşünü dile getirdi.

PROJELERE ODAKLANILACAK

AK Parti, bayram ile birlikte YSK’nın seçimi yenileme kararını gündemden çıkarma kararı da aldı. Parti kurmayları, Erdoğan’ın katıldığı strateji toplantısında da gündeme gelen bu konuda “Bu konu kafa karışıklığına yol açıyor. Bu konudaki duygusal yoğunluğun ve tepkinin henüz azalmadığını görüyoruz. Ama artık sosyal medyada ve ekranlarda bunun konuşulmaması lazım. Seçmene ‘hukuksuzluğa izin vermeyeceğimiz için seçiminin iptal edildiği’ yeterince anlattık. Artık İstanbul’a yönelik projelere odaklanacağız” değerlendirmesini yaptı.

ESKİ PARTİLİLERLE BULUŞMA

AK Parti’nin kuruluşundan itibaren teşkilatlarda görev yapan ve Refah Partisi döneminde birlikte siyaset yaptıkları isimlerle bir araya gelmeye başlayan AK Parti kurmayları, Saadet Partisi seçmeni üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

KÜRT SEÇMENİN TERCİHİ

Parti kurmayları, Kürt seçmen konusunda ise henüz bir mesafe alamadıklarını dile getirdi. AK Parti kaynakları “Bölgenin önde gelenleri devreye girdi ama bu kitlede henüz bir değişiklik yaşanmadı. Ancak son iki haftada bu kitlede de değişim bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.