Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar sahilde gerçekleşen Büyük Üsküdar İftarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da ikamet eden herkesin sandığa gitmesini isteyerek, “Sandığa gitmemek, başkalarının o sandıkta ortaya koyduğu iradeye teslim olmaktır” dedi. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Yedi düvele karşı başaramayacaklar, diye haykırırken, arkamızda diğer şehirlerimizle birlikte 15 milyonluk İstanbul’un da olduğunu biliyorum. Hamd olsun İstanbul 1994 yılından bu yana bizi hiç yalnız bırakmadı. Hem sahada, hem sandıkta hep yanımızda olan İstanbul’a ne kadar hizmet etsek minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Öyle ki bu şehre aşkımızı, sevgimizi, muhabbetimizi anlatacak kelimeler bulmakta zorlanıyoruz. İstanbul’u anlatan şiirler bile artık meramımızı ifade etmeye kafi gelmiyor. Tabi İstanbul’da da Üsküdar’ın kalbimizde ayrı bir yeri vardır. 31 Mart seçimlerinde 39 ilçesinden Üsküdar’la birlikte 25’inde Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazandık. İBB seçimlerinde ise demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık. Oyları çaldılar. Yüksek Seçim Kurulu hem sandık kurullarının oluşumundaki kanunsuzluklar, sandık birleştirme tutanaklarındaki yolsuzluklar sebebiyle Büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Bizim bu süreçteki tek amacımız millî iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru ve sağlıklı geçmesini sağlamak olmuştur. Bizim teker teker ortaya çıkardığımız YSK’nın hukuki olarak teyit ettiği sorunlar hukuksuzluklar, yolsuzluklar olmasaydı, bugün bunları konuşmayacaktık. Hiç kimsenin bizi milletin iradesine ve sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur. Hele hele YSK üyelerine hakaret etmenin, onları çete diyerek hedef göstermenin haklı gerekçesi olamaz. Ne zamandan beri hukuk içerisinde hak arayanlara veya oradaki insanlara çete ifadesini yakıştırmak moda oldu. Asıl eleştirilmesi gerekenler, sandığa ve demokrasiye gölge düşürenler ve bunları savunanlardır. 23 Haziran'da eksikliklerden kanunsuzluklardan, yolsuzluklardan arındırılmış yeni seçimlerle İstanbul inşallah büyükşehir belediye başkanına kavuşacaktır. Seçimi kimin kazandığı elbette ki önemlidir, ancak nasıl kazandığı önemlidir. Hukuka ve vicdana uygun şekilde yapılan seçim sonucunun milletimizin de bizim de başımızın üzerinde yeri vardır. 23 Haziran'da sandığa ve sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. Her ne sebeple olursa olsun sandığa gitmemek, başkalarının o sandıkta ortaya koyduğu iradeye teslim olmaktır. Üsküdarlılar başta olmak üzere İstanbul halkının iradelerine sahip çıkacaklarına inanıyorum.

ERDOĞAN: 313 BİN KİŞİYLE ENDERUN USULÜ TERAVİH KILACAĞIZ

Büyük Üsküdar İftarı’nda vatandaşlarla sohbet eden ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, bugün Yenikapı’da 313 bin kişiyle teravih kılacaklarını söyledi. Erdoğan’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

15 Temmuz'da kanlı darbe girişimine hep beraber karşı durduk. Son yıllarda yoğunlaşan ekonomik saldırıların, işimizi, aşımızı, geleceğimizi tehdit eden yıkıcı etkilerine yek vücut olarak direndik. Bu süreçte 81 vilayetiyle ülkemizin tamamından çok büyük destek aldık. Ama İstanbul bu mücadelenin her zaman lokomotifliğini yaptı. Zaman zaman başka yerlerde, son dönemde Yenikapı’da milyonların katılımıyla düzenlenen her miting ülkemizin ve milletimizin düşmanlara karşı adeta bir meydan okuyuşuydu. Yarın akşam (bugün) yine Enderun usulü bir teravih kılacağız. Hedef 313 bin kişiyle teravih, Bedir’de 313 mücahit vardı. Hep birlikte 313’ün yanına 313 binle inşallah Yenikapı meydanında Enderun teravihini Diyanet Vakfının organizesinde orada yaşayacağız.