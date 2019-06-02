Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı’nda Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” programına katıldı. Erdoğan, hiçbir şeyin Türk milletinin istikbalinden daha mühim olmadığını kaydederek “Ramazanın bize öğrettiği en büyük haslet, sabırdır, hoşgörüdür, saygıdır, nefsimize zor gelse de affetmeyi bilmektir” dedi.

HEPİMİZ UYANIK OLMALIYIZ

Gençlere “Pehlivan rakibini yenen değil, öfkesini yenen, hırsının esiri olmayandır” diye seslenen Erdoğan, şunları söyledi: Gençlerin yüreklerini sokak kavgasına kurban veremeyiz. Bir daha asla milletimizin arasına mezhep, meşrep yönünde fitne tohumlarının ekilmesine fırsat veremeyiz. Bir daha asla birilerinin Türkiye’yi deneme tahtasına çevirmesine ülkemizi kendi operasyon alanlarına dönüştürmesin izin veremeyiz. Hepimizin uyanık olması basiret ve ferasetle hareket ederek kardeşliğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Biz ayrıştırmanın değil, kucaklaştırmanın, kavganın değil barışın tarafından yer alacağız. Birileri ne yaparsa yapsın, biz 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturma mücadelesini vereceğiz. Muhabbeti güçlendirecek, selamı yaygınlaştıracağız.

EMANETİ EHLİNE VERİN

23 Haziran seçimlerine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Kardeşlerim emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emaneti ehli, Binali Yıldırım kardeşimizdir. Uluslararası camia da yeri olacak, uluslararası ülkelerde en önemli şehirlerden bir tanesi İstanbul’a yakışacak büyükşehir belediye başkanı olarak Binali Yıldırım kardeşimizi belirledik. İlkinde oylar çalındı, böyle bir seçime ihtiyaç duyuldu. Hanım kardeşlerim kaleleri içeriden fetih edelim, gençler çok koşalım 23 Haziran akşamı Binali Yıldırım kardeşimle beraber, Esenler’de Mehmet Tevfik Göksu kardeşim, büyükşehir de Binali Yıldırım kardeşim, Ankara’da biz olarak güçlü olarak yola devam edelim.

YENİKAPI'DA ENDERUN RUHU

Yenikapı etkinlik alanında Osmanlı geleneği olan Enderun usulü teravih namazı kılındı. Namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Yüz binlerce vatandaşın iştirak ettiği namaz sonrası dualar edildi.