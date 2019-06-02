Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada “Yargı Reformu Strateji Belgesi”nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatarak, MHP’nin bu süreci dikkatle takip ettiğini söyledi. Yargı Reformu Strateji Programı’nın 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyeti baz ve esas aldığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur. MHP, geciken adaletin adalet olmadığı gerçeğinden hareketle adil ve hızlı yargılamanın sağlanması gerektiğini uzun bir süredir vurgulamaktadır. Gerek parti programımızda, gerekse de seçim beyannamelerimizde ana hedeflerimizden birisi olarak vatandaşlarımızın adalete olan güvenlerinin temin edilmesi olduğu açık bir gerçektir. Bu itibarla Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli gördüğümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır. Hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin kararlılıkla icrası, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemesi başlıca dileğimiz ve temennimizdir. MHP milletimizin huzuru ve hukuk güvenliği için alınacak her karara, yapılacak her reforma destek verecek, katkı sağlayacaktır.