Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yapılan yenileme seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayma işlemi başladı.

İŞTE RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE KAZANANLAR



Kırıkkale'nin Keskin ilçesini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesini K Partili Eyüp Aytekin kazandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı.