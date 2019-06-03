Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran hudut  hattında teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade  Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı ve Piyade Uzman  Onbaşı Ali Yılmaz ile Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan  Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın  ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.