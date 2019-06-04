Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli “Türkiye’nin karşısında mevzilenmiş karanlık odaklar bayram ruhuyla harcı karılan milli birlik ve dayanışma şuurunu Allah’ın izniyle yıkamayacaklar, hain emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir” dedi. Terörle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan MHP lideri, bu kapsamda Pençe Operasyonu’nun başarıya ulaşmasının samimi beklentileri olduğunu belirtti. Bahçeli, özellikle Kürt kökenli vatandaşların bölücü teröre karşı tavizsiz ve keskin bir duruş göstereceklerine inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

Bin yıllık kardeşliğimizin varlığı ve bekamızın muhafazası hususunda Kürt kökenli kardeşlerimin sorumluluk alacaklarına, tarihî vazifelerini yerine getireceklerine içtenlikle inanıyorum. Türkiye’de Türk-Kürt ayrımı yapan, etnik hassasiyetleri kaşıyan ve kanatan kim varsa art niyetlidir, ahlaken düşüktür, aslen bölücüdür. Milliyetçi Hareket Partisini Kürt kökenli kardeşlerimizle ihtilaf içinde göstermek, arada bir sorun varmış gibi yaygara koparmak hem köksüzlük hem de cinayettir.

Türk milletinin emperyalizmin tuzak ve tertiplerine itibar etmeyeceğini ifade eden Bahçeli “Bayramımız bir, bayrağımız bir, bahtımız birdir. Anımız bir, acımız bir, inancımız bir, tarihimiz ve talihimiz birdir. Nifak aşısı tutmayacak, namertlik akını sonuç alamayacaktır” ifadelerini kullandı.