Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samimi bir ortamda gerçekleşen sahur programında Binali Yıldırım aile fertleri ile tek tek sohbet etti. Yıldırım’ın ev halkıyla sohbeti sırasında renkli diyaloglar da yaşandı. Öte yandan Yıldırım, katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. CHP’yi eleştiren Yıldırım “Bu oylar nereden geldi kardeşim, çalınan oy yoksa? Bu sayımda bu oyların nasıl geriye geldiğini, bunun birisinin cevabını vermesi lazım. Biz sadece yüzde 10’u saydırabildik. Bu durumu görünce dedik ki ‘Tamamı sayılmalı’ bu oyların. Çünkü bu seçim hiçbir zaman kimsenin içine sinmeyecek” dedi.