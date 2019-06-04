AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş  ile şehit Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın Seyhan ilçesi Dumlupınar  Mahallesi'ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Çelik, dua edip aileye taziyelerini ilettiği ziyarette, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak, baba Mustafa Sanca ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehidin babası ile bir süre sohbet  edip başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin babası Sanca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek,  "Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Çok sağ olun, sizi çok  seviyoruz. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Çok memnun oldum Sayın  Cumhurbaşkanım, gözlerinden öpüyorum." dedi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1 Haziran'da güvenlik güçleriyle PKK'lı  teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Şehitlerden 30 yaşındaki Astsubay Ercan Sanca, 2 Haziran'da memleketi  Adana'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı. 