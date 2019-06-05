Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memleketi Afyonkarahisar'da bayramlaşma törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin "Irak'ın su sorununun çözümü konusunda 4 defa bakanlıklarla toplantılar yaptınız. Bu toplantılar sonrası çalışmalarınız ne durumda ve Irak'a ne zaman gideceksiniz?" sorusu üzerine Eroğlu, "50 kişilik uzman, benimle beraber 51 kişi var. Ama 51 kişinin altında da 100 kişi toplamda 151 kişilik çalışma grubu oluşturduk. Irak tarafına da çalışma grubumuzu bildirdik. Gerçekten Irak'ta suyun yönetimi çok kötü. Suyun yüzde 92'si sulamada kullanılıyor ve su vahşi sulama. İnşallah çok ihtidai ve kanallar eskimiş. Su tamamen boşuna israf olduğu için tuzlanmaya da sebep oluyor ve topraklar elden çıkıyor. Bu konuda hazırlık yaptık ve pek çok şehrinde içme suyu meselesi var. Mesela Bağdat, Basra, Musul. Basra ile ilgili çok güzel bir proje hazırladık. Büyük tecrübemiz var. Atık su arıtma tesislerimiz ve dere ıslahlarımız var. Özellikle bu sene çok taşkın oldu. Bilhassa kuzey bölgelerde büyük taşkınlar oldu. Eğer Türkiye'de barajlar olmasaydı Irak bütünü ile sular altında kalacaktı. Taşkın koruma için bir çalışma yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımız, Irak Başbakanını kabul etti ve Irak Başbakanı ülkemizi ziyaret etti. Başbakan ekibi ile birlikte geldi ve bakanları vardı. Onlarla birlikte oturduk ve yapılacak mevzuları ele aldık. Çok güzel bir toplantı neticelendi ve ayrıca Irak Cumhurbaşkanı da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Irak ile dostluğumuz ve tarihi bağlarımız var. Münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

"Ne zaman haber verilirse o zaman gideceğiz"



Irak'ın su sorunu ile ilgili yaptıkları çalışmalardan bahseden Eroğlu, "İnşallah bizim yaptığımız çalışmalar gerçekten muhteşem. Su, arıtma, alt yapı ve içme suyu temini, sulama suyu, taşkın koruma, dere ıslahları ve tesisler konusunda çalıştık. Alt yapı konusunda TOKİ devreye girecek inşallah. Irak'ı yeniden inşa etmek için büyük bir seferberlik başlattık ve güzel olacak. Biz onlardan bir heyet talep ettik. Ama gönderdikleri heyet sayısı bize göre çok az. Bizde ben dahil 51 uzman var. Ama onlar 8 ile 10 kişilik uzman göndermişler. Biz istiyoruz ki onlarla işbirliğini geliştirmek için ortak bir eğitim çalışması yapalım. Türkiye'deki 5 ile 6 kısımda eğitim çalışması için program hazırladık. Kendilerine gönderdik. İnşallah onlar bize gelecek, biz de önümüzdeki günlerde Irak'a gideceğiz. Biz hazırız. Ne zaman haber verilirse o zaman gideceğiz" şeklinde konuştu.

"Alenen oyları çalmışlar"



Eroğlu, 23 Haziran'da yapılması planlanan İstanbul seçimlerine ilişkin de, "Kazandıracak olan İstanbul halkıdır. İstanbul halkı şimdiden özellikle tavrını koydu. Çok çalışkan, gayretli ve Türkiye'de büyük hizmetleri olan Binali Yıldırım'dan yana tavır koyacağına inanıyorum ve onun kazanacağına inanıyorum. Onun önce sandıktan çıkması lazım. O kişi, CHP'nin adayı ismini bile bilmiyorum şuanda. Acaba sandıktan çıkacak mı? Ama çıkmadı ki. Neticede oyları çalmışlar. Alenen oyları çalmışlar. Büyük suistimaller var, usulsüzlükler var, oyların çalındığı tespit edildi. Bu yüzden YSK İstanbul'da yeniden yapılmasına karar verdi. Dolayısıyla İstanbul halkı karar verecektir. Onu göreceğiz inşallah. ABD'deki bir gazeteye demeç olarak vermesi de kendi takdiridir. Onu bilemeyiz. Sağ olsun pek çok ülke ve başta Yunanistan CHP'nin adayını destekliyor. Ama bizim vatandaşlarımız milli ve manevi değerlere, vatana, millete ve bayrağa bağlı insanlar da tabii ki kimi destekleyeceğini biliyor" diye konuştu.