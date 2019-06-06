Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birlik komutanından hudut tekmili alan Akar, daha sonra mevzide nöbet tutan askerlerle tek tek sohbet etti. Mehmetçiğin bayramını kutlayan Akar, Hakurk bölgesini gören üs bölgesindeki faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

Milletinin gösterdiği sevgi, güven ve ettiği duaları Mehmetçik için ilham kaynağı olarak nitelendiren Bakan Akar “Asil milletimizin Silahlı Kuvvetlerimize olan güveni bizim için büyük bir takdir meselesidir. Bu güvene layık olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Pençe Harekâtı’mız devam ediyor. Teröristlerin Pençe Harekâtı bölgesindeki bütün inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hâle getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız” dedi.