Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde engellilerden oluşan mehteran takımı tarafından karşılanan Yıldırım “Urfalıyam ezelden” türküsünü mahalli sanatçılarla birlikte seslendirdi. Yıldırım’a yoğun sevgi gösterisinde bulunan Urfalılar “Binali Başkan”, “İnşallah İstanbul’un fatihi olacaksın”, “Dik dur eğilme bu millet seninle”, “Payitahtı alacağız” şeklinde sloganlar attı. Binali Yıldırım, “Peygamberler şehri” Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşlara teşekkür etti.

Yıldırım “Burası büyük Şanlıurfa, bir de küçük Şanlıurfa var o da İstanbul. Ben de küçük Şanlıurfalıların adayıyım. İstanbul’da 130 bin Şanlıurfalı seçmen var. 130 bin hemşehrimizin duasını ve desteğini bekliyorum” dedi.

Binali Yıldırım, cuma namazını ise Hazreti İbrahim’in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihî Balıklıgöl Kampüsündeki Dergâh Camii’nde kıldı. Namaz çıkışında vatandaşların “Binali Başkan” sloganlarıyla Balıklıgöl’e giren Yıldırım ve beraberindekiler, burada kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp dua etti.

TARTIŞMAYI İSTEYEN KANAL YAYINLASIN

Kastamonu’da soruları cevaplandıran Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile yapılacak yayınla ilgili şunları söyledi: Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda bu programın yapılması ve isteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru olur. Dolayısıyla yok o kanal oldu bu kanal olmadı gibi gereksiz tartışmalardan da kurtulmuş oluruz.