Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de ‘oldubitti’ yapmaya çalışan Rumlara ve ortaklarına rest çekti. Erdoğan “Kardeşlerimizin hakkını sonuna kadar koruyacağız” dedi. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, yeni alınan sondaj gemileri ve arama noktasındaki gemilerin bölgeye intikal ettiğini belirterek şöyle konuştu:

Kuzey Kıbrıslıların da çalışmaları var. Onları korumaları noktasında yine Silahlı Kuvvetlerimizin ilgili fırkateynler olsun hepsi bölgedeler. Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, bu petrol noktasında olabilir, başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs’ın nasıl hakları varsa, aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın, hiç ilgisi, alakası olmayanlara da yedirtmeyiz. Onun için diplomatik ilişkilerimiz var. Diplomatik ilişkiler dışında da münhasır ekonomik bölgede bize ait olan loblar var. Buralar üzerinde de çalışmalarımızı aynı şekilde sürdürüyoruz.

GİDENLER DÖNMELİ...

Erdoğan seçim kampanyası ile ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti: Makamıma yönelik kişisel görevlerimin dışında seçim kampanyasında da bazı görevlerim var. Seçime dair ağırlıklı olarak Binali Yıldırım’ın çalışmaları ve gayretleri malum. Bütün parti teşkilatımızın çalışmaları sürüyor. İnanıyorum ki özelikle İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor. Özellikle şu anda milletvekili arkadaşlarımız İstanbul dışındaki, diğer illerdeki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde bayram süreci içinde ve şu an o illerdeler. İllerden bu tür vatandaşlarımızı tekrar İstanbul’a dönmeleri noktasında onlarla hemhal oluyorlar ve onların dönüşüyle en az kayıpla inanıyorum ki İstanbul’da sandıklarda seçmenimiz ful olarak görevini yerine getirecektir. Biz de bunları İstanbul içindeki hemşehrilerimizi de teşvik edeceğiz.

İstanbul’da sandığa gitmeyen seçmenlerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan “Onu minimize etmek, hatta onu inşallah sıfıra yakın noktaya getirmek çok önemli” dedi.

Erdoğan, yeni af kanununun ne zaman çıkacağına dair soruya da “Adalet Bakanlığımız bu çalışmaları yürütüyor, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız” karşılığını verdi.