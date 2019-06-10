Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı tek taraflı müeyyideleri eleştirerek bunu tasvip etmediklerini ve Türkiye’nin İran’la iş birliğine devam edeceğini ifade etti. Başta ekonomi olmak üzere çeşitli sektörlerde iş birliğinin genişletilmesi için çabaların artırılmasının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticarette ulusal para biriminin kullanılmasının önemine değindi.

Ruhani de bölgedeki terörizmle mücadele ve ortak sınırlarda güvenliğin artırılması hususunda iş birliğinin artırılmasının gerekliliğinin altını çizdi.