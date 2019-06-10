İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı tek taraflı müeyyideleri eleştirerek bunu tasvip etmediklerini ve Türkiye’nin İran’la iş birliğine devam edeceğini ifade etti. Başta ekonomi olmak üzere çeşitli sektörlerde iş birliğinin genişletilmesi için çabaların artırılmasının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticarette ulusal para biriminin kullanılmasının önemine değindi.
Ruhani de bölgedeki terörizmle mücadele ve ortak sınırlarda güvenliğin artırılması hususunda iş birliğinin artırılmasının gerekliliğinin altını çizdi.
Erdoğan, İran'a uygulanan müeyyideyi eleştirdi: Millî paramızı kullanalım
10.06.2019 - 06:12 | Son Güncelleme: 10.06.2019 - 06:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı tek taraflı müeyyideleri eleştirerek bunu tasvip etmediklerini ve Türkiye’nin İran’la iş birliğine devam edeceğini ifade etti. Başta ekonomi olmak üzere çeşitli sektörlerde iş birliğinin genişletilmesi için çabaların artırılmasının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticarette ulusal para biriminin kullanılmasının önemine değindi.
Etiketler : erdoğan,erdoğan iran,ruhani,
630065 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/630065.aspx
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