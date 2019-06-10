Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan ortak yayının seçime beş gün veya bir hafta kala yapılacağını açıkladı.

Yıldırım, katıldığı canlı yayında ortak yayın hususunda Uğur Dündar’ın moderatörlükten vazgeçmesiyle ilgili sosyal medya ve çeşitli mecralarda bazı lafların dolaştığını belirterek “Umarım doğru değildir. Bir yandan basın özgürlüğü ve demokrasi diyeceğiz, diğer yandan da böyle telkinlerde bulunuluyorsa, bu çok vahim bir durumdur” dedi.

“Umarım bu kararda birilerinin baskısı etkili olmamıştır, derken, CHP, Uğur Dündar’ı arayıp ‘bu işe girme’ mi dedi. Bunu mu kastediyorsunuz?” sorusuna Yıldırım, şu karşılığı verdi:

Açıkçası sürekli olarak benim üzerimden puan toplama gayreti görüyorum. Yayınsa yayın kardeşim. Kimi istiyorsanız, o gelsin, sağ sol fark etmez. Sizin de açıktan destek vermiş en tecrübeli Uğur Dündar olsun dedim. Benim yapmak istediğim, bu ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı bir ölçüde ortadan kaldıracak ve ülkeyi daha birleştirici bir sürece sokmak. Bunu başlatmak istedim ama karşı taraf maalesef burada samimi olmadığını ortaya koydu.

Ortak televizyon yayını konusundaki davetinin bir meydan okuma şeklinde algılandığının hatırlatılması üzerine Yıldırım “Benim tavrım açık ve net, burada bir senaryo ve kurgu yok” ifadelerini kullandı.

Yıldırım “Peki ortak yayının ne zaman ve nasıl bir formatta olacak?” sorusunu ise “Bizden Mahir Ünal, diğer taraftan Engin Altay bir çalışma yapıyorlar. Herhâlde son bir hafta kala olur. Son beş gün, son bir hafta” diye cevapladı.

Ortak yayına ne tür taktiklerle hazırlandığının sorulması üzerine Yıldırım “Hayatım boyunca taktik falan bilmem. Ben dümdüz bir adamım. İçim de bir, dışım da bir. Ne istiyorlarsa sorsunlar. Nasıl bir format olursa olsun. Ama şunu söylüyorum: bu tip programlar, eğer İstanbul’a katkı sağlayacaksa anlamı var. Biz bunu böyle söyleyince, rakibimiz, ‘Korkuyor mu, çekiniyor mu?’ diye ipe sapa gelmeyen laflar etti. Çok yazık. Kırk yıldır devletin içindeyim ama bugün her şeyin konuşulacağı zaman değil. Bugün İstanbul’u konuşacağımız zaman” ifadelerini kullandı.

KÜRTLER 1. SINIF VATANDAŞ

Binali Yıldırım, Elazığlıların İstanbul Belgrad Ormanlarında düzenlediği festivale de katılarak vatandaşlara seslendi. Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde kullandığı “Kürdistan” ifadesine ilişkin şunları söyledi: “Kürdistan sözü Gazi Mustafa Kemal’in cumhuriyetin kurulmasından önce istiklâl mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Benim ifadem ondan ibarettir. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Kimse Kürtleri ötekileştirmeye çalışmasın.”

KAMUOYU ÖZÜR BEKLİYOR

Yıldırım, İmamoğlu’nun Ordu Havalimanı’nda sarf ettiği sözlerle ilgili de şunları kaydetti: Ordu’da valiye küfretmesi benim canımı sıkıyor. İstanbul gibi büyük bir şehri yönetmeye talip olanın ağzından böyle galiz küfürler çıkmaması lazım. Öfke kontrolü önemli bir şey, kendisini gözden geçirmesi lazım. Dün de kendisine bir çağrı yaptım. ‘Özür dile’ dedim. Kamuoyu bir özür bekliyor. Bu geçiştirilecek bir şey değil. Vali devleti temsil ediyor, kendisini ifade edemez. Siyasetçi, her türlü ağır eleştiriye muhatap olabilir. Buna hazırlıklı olması lazım. Öyle her önüne geleni kesip doğrarsa bu doğru değil. Diyelim ki, yanlış yapıldı, olabilir ama bunun yolu hareket olamaz.