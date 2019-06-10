Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul üzerinden bir siyaset gerilimi başlatılacağını anlatan Soylu, şunları kaydetti: Ağababalarının getirmek istediği nokta burasıdır. İstanbul’u kendi medeniyet değerlerinden zenginliğinden uzaklaştırmayalım. Bunların geçmişte yaptıklarını İstanbul’la buluşturmayalım. 23 Haziran’a 15 gün kaldı. ‘Bunun İstanbul’da ne işi var, gitsin Ankara’da otursun’ diyor. Sayın İmamoğlu, ben İçişleri Bakanıyım. PKK’nın nerede sızdığını görürsem ben oradayım. İstanbul’a seninle beraber sızmaya çalışıyorlar. Onun için buradayım. 23’üne kadar da bir santim bir yere ayrılmam. İçişleri Bakanı Soylu, bugün yaşananları gezi olaylarına benzettiğini dile getirerek “Deutsche Welle ve BBC Türkçe, sabahtan akşama kadar Cumhuriyet Halk Partisi adayının maharetlerini, bizim de kötülüklerimizi anlatıyor. FETÖ’nün bütün sosyal medyacıları Amerika’dan, Avrupa’dan, her yerden tezyinat üretiyorlar” ifadelerini kullandı.

ÜÇ GÜNDÜR ORTADA YOK!

İP Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Süleyman Soylu’nun psikiyatriste ihtiyacı var’ sözlerine de cevap veren Soylu “Asıl psikiyatriste ihtiyacı olanın üç günden kayıp olan ve şu anda bence hakikaten bir tedavi aldığını gördüğüm İmamoğlu’dur. Ve üç gündür ona sinirleri bozulduğu için geri çekil dediler ve üç gündür dinleniyor. Onu tekrar hazırlamaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Bana ‘Akıllı ol’ diyen kişi Pontusçu!

Trabzon Valiliğince İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, havalimanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu karşılamak için bekleyen gruptan “Akıllı ol” diye seslenen Mehmet Ali Sivaz hakkında, suç duyurusunda bulunuldu. Süleyman Soylu, Trabzon’da havalimanında yaşanan tartışmaya ilişkin “Bana ‘akıllı ol Soylu’ diyen adam karmaşık biri zaten, terör örgütleriyle iltisaklı. Aynı zamanda Pontusçularla ilişkili bir adam. Trabzon CHP İl Başkanı, Trabzon CHP milletvekili ile defalarca telefon irtibatı var. Orada bir tezgâh olduğu apaçık ortada ve bu tezgâha bizi düşürmek istediler. Allah da bize bir sekinet verdi arabamıza binerek oradan ayrıldık” dedi.