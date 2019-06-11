Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

23 Haziran İstanbul seçimi için tam kadro sahada olan MHP, çalışmalarına devam ederken Genel Başkan Devlet Bahçeli, kurmaylarına önemli bir talimat verdi. Bahçeli, A takımını, Binali Yıldırım’ı yalnız bırakılmamaları konusunda uyardı. İstanbul’da seçim çalışmalarını yürüten Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile milletvekilleri dönüşümlü olarak Yıldırım’ın programlarına katılmaya başladı. Hem AK Parti hem de MHP tarafından yürütülen çalışmalar, her iki partinin kurmayları tarafından koordine ediliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal seçim çalışmaları konusunda görüşmeler gerçekleştiriyor. Yalçın ve Ünal’ın şimdiye kadar iki görüşme yaptığı belirtildi.

BİN 500 EVE ZİYARET

MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu başta olmak üzere MYK ile MDK üyeleri ve milletvekilleri evleri, iş yerlerini, dernekleri, sanayi sitelerini ve fabrikaları ziyaret ediyor. MHP’lilerin bugüne kadar yaklaşık bin 500 ev ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi.

SANDIĞA GİTMEK ŞART

Öte yandan seçim çalışmalarını gazetemize değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu “Sandığa gitmeyen Cumhur İttifakı ve AK Parti seçmenidir. Bunlarla birebir görüşmelerde seçimin önemini anlatıyoruz. Sandığa gitmeleri konusunda ‘İstanbul dünyanın en büyük Türk kentidir. Peygamber Efendimizin emanetidir. Sorumluluk almak gerekiyor. O sebeple elinizi taşın altına koyun. Sandığa gidin’ diyoruz” şeklinde konuştu. Aksu şunları söyledi: İstanbul kesinlikle terör örgütlerine emanet edilmeyecektir. MHP olarak İstanbul’un her yerindeyiz. En ücra köşede, en kılcal damarda çalışıyoruz. Millete doğruları anlatıyoruz. İkna ediyoruz. İstanbul’un geleceğini teminat altına almak için Cumhur İttifakı’nın zaferle çıkması gerekir. Bu konuda ciddi geri dönüşler alıyoruz.

BAHÇELİ’DEN KÜÇÜKKAYA TEPKİSİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde yapılacak ortak yayınla ilgili Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım ve rakibi Ekrem İmamoğlu arasında yapılması planlanan ortak yayın için seçilen isimden rahatsızlığını ifade eden Bahçeli şunları kaydetti:

Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır. Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP’ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV’nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur. Küçükkaya’nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim. Bize göre en uygun moderatörü sakin, sabırlı, anlayışlı ve tarafsız yönleriyle temayüz etmiş Sayın Didem Arslan Yılmaz’dır.

MHP lideri Bahçeli “Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan’ın olmadığını belirterek “Bundan sonra da olamayacaktır. Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır. Sözümüzden dönmedik, dünden bugüne duruşumuz aynıdır. Suskunluğumuzu yanlışa yoranlar kripto bedhahlardır” dedi.