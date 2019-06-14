Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu “İdlib’de ateşkes için Rusya ile görüşmeler devam ediyor. İdlib’deki gözlem noktamıza saldırı oldu ve üç askerimiz hafif şekilde yaralandı. Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile de bu konuda görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse, gereğini de yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddüdü olmasın” dedi. Bakan Çavuşoğlu S-400’ler konusunda ise “ABD’ye teklifimiz oldu. ‘Endişeleriniz varsa ortak çalışma grubu kuralım ve uzmanlar rapor getirsin’ dedik. ABD Başkanı Trump ‘evet’ diyor, başka kurumlar ise ‘hayır’ diyor. S-400’ler Türkiye’ye gelecek ve konuşlanacak. Bunun için mektuplarda cevap hazırlanıyor” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Paris yönetiminin terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ile yakın iş birliği içinde olmasını “Fransa’nın PKK ile hiçbir farkı olmayan YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz ve bunun NATO’daki iş birliğimiz dâhil birçok konuya yansıdığını görüyoruz. PKK eşittir YPG’dir. Dolayısıyla PKK’ya yönelik bu tedbirler alınırken diğer taraftan YPG ile yakın iş birliği içinde olması Fransa’ya yakışmaz” cümleleriyle eleştirdi.

FRANSA: KIBRIS’TA S KURMAYACAĞIZ

İdlib konusunda Türkiye’yi desteklediklerini belirten Fransız Bakan Le Drian “Türkiye ile Suriye’ye ilişkin ortak bir vizyonu paylaşıyoruz. İdlib’de ateşkese uyulması gerekiyor” dedi. Fransız Bakan, ülkesinin Kıbrıs’a üs kuracağına dair Rum basınında çıkan haber üzerine “(Fransa’nın) Bir üs veya askerî birliğinin Kıbrıs’ta konuşlanması gibi bir öngörümüz olmadı. Rum basını yanılıyor” dedi.