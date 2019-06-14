Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bahçeli, bugün İstanbul’a gidiyor. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu başta olmak üzere MYK ile MDK üyeleri ve milletvekilleri İstanbul’da seçim çalışmalarını sürdürüyor. MHP’liler evlere, iş yerlerine, derneklere, sanayi sitelerine ve fabrikalara giderek ziyaretler gerçekleştiriyor. Parti kurmayları seçim çalışmalarına devam ederken, MHP lideri Bahçeli de İstanbul’a mitili atıyor. Bugün İstanbul’a gedecek olan Bahçeli, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimi için partisinin yaptığı çalışmaları yakından takip edecek.

Bahçeli’nin İstanbul programı yoğun geçecek. Önümüzdeki haftaya kadar İstanbul’da olacak olan MHP lideri, hemşehri dernekleri, işçi-işveren kuruluşları, kadın dernekleri, STK’lar ve iş adamlarıyla bir araya gelecek. Bahçeli’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın bazı programlarına da katılması planlanıyor. Bahçeli İstanbul’da sık sık teşkilatla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunacak. Teşkilata seçim stratejisine yönelik bazı uyarılarda bulunacak olan Bahçeli, “İstanbul seçimlerine sayılı günler kaldı. Çalışmalarınızı Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun yürütün. Polemikten ve tartışmadan uzak durun” diyecek.