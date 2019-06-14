Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı. Karşılamaya MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile İstanbul ve çeşitli illerden yöneticiler ve partililer katıldı. Bahçeli, kendisini karşılayan partililer ile tek tek selamlaşarak el sıkıştı. Bahçeli, karşılamanın ardından ziyaret edeceği İstanbul İl Teşkilatına hareket etti.
Devlet Bahçeli partililer tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı
14.06.2019 - 19:47 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı.
Etiketler : Devlet Bahçeli,
631045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/631045.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER