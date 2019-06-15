Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ERCAN SEKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi miting yapmayacağına dair iddiaları yalanladı. Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye hareketinden önce açıklamalarda bulunan Erdoğan “Halkla buluşmalar şeklinde bazı çalışmaları artık son hafta içerisinde yapmayı planlıyoruz. Arkadaşlar çalışmayı yapıp bize de onlar nasıl bir yol verirlerse ona göre süreci devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ZAAFI YOK!

Erdoğan, yeni askerlik yasasıyla ilgili de “Birileri konuşuyor. Bu ülkede silahlı kuvvetlerimiz var, Genelkurmay diye kuvvetlerle birlikte oluşmuş, oturmuş, asırlara bali 2.200 yıllık geçmişi olan bir orduyuz. Dedikleri ne? ‘Güvenlik zaafı bu yasada olur’ gibi ifadeler kullananlar var. ‘Efendim sayılar azalıyor, hâlimiz ne olacak?’. Çok açık, net. Şimdi sürekli olarak ücret tazelenmesi olacak. 12 ay içinde sürekli her ay, askere alma diye bir durum söz konusu olacak. Sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Kıbrıs ile ilgili de mide bulandırsın diye bazı şeylerin söylendiğine değinerek “Kuzey Kıbrıs’ta bizim askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değil. Orada ne kadar asker bulunması gerekiyorsa, biz orada o kadar askeri bulundururuz. Bunun için de birilerinden izin almak diye bir mecburiyetimiz yoktur. Bunun da bilinmesi gerekir” dedi.

KARARI YSK VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan “31 Mart yerel seçimlerin ardından 2 Nisan’da İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal ve iki hâkim, mesai saatinin bitiminden sonra adliyeye gidiyor ve onların adliyeye gitmesinin ardından 5 dakika sonra CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte bir heyet adliyeye giriş yapıyor ve 7 ilçede hâlihazırda yapılan oy sayımıyla ilgili itirazda bulunuyorlar. O itiraz kabul ediliyor o gece. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O hâkimlerle ilgili bir soruşturma olacak mı?” şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

Artık bununla ilgili sizler zaten medya olarak görevini yaptınız ve süreci takip noktasında da en isabetli kararı bundan sonra verecek olan YSK’dır. Ben inanıyorum ki Yüksek Seçim Kurulu da burada gerekli olan adımı atacaktır.

YAYINI SADECE İSTANBUL DEĞİL TÜRKİYE İZLEYECEK

Pazar günü gerçekleşecek Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayınını izleyip izlemeyeceği ve yayın gerçekleşmeden önce kendisinin fikirlerinin alınıp alınmadığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, bu konuda görevlendirilenlerin ön hazırlıkları gayet iyi şekilde yaptığını söyledi.

Erdoğan, her iki taraftaki görevlilerin bu buluşmanın veya bu tartışmanın moderatörünü müşterek bir çalışma yaparak belirlediğini dile getirerek, yayın platformu olarak buranın tamamıyla her yerden ari bir şekilde olduğunu, oradan da kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayını yapma imkânını yakalayacağını kaydetti.

Sadece Türkiye’de İstanbul’un yayını izlemeyeceğini, tüm ülkenin bu müzakereyi, tartışmayı izleme imkânı olacağını vurgulayan Erdoğan, İstanbul’un sadece kentte yaşayanlara hitap eden bir yer olmadığını, İstanbul’un âdeta 81 vilayetin özeti olduğunu ifade etti. Pazar akşamki yayını izleyenlerin Sivas’tan, Kastamonu’dan, Tokat’tan, Giresun’dan, Trabzon’dan buradaki hemşehrisini arayarak tartışmayı aralarında müzakere edeceklerini dile getiren Erdoğan “Bu şunu getirecek. Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum” şeklinde konuştu.

ASLA SESSİZ KALMAYIZ

Bir gazetecinin “İdlib’de son dönemde hareketlilik dikkati çekiyor. Türkiye’nin bu konuda atacağı adımlar nelerdir? Bölgedeki son durum nedir?” sorusu üzerine Erdoğan, şu cevabı verdi: Sürecin üzerinde bütün ekiplerimiz duruyor. Bütün gözlem, gözetleme, bütün bu kulelerden bölgeyi bizler takibe aldık, takip ediyoruz. Ancak rejim bizim bu gözlem kulelerine bazı saldırıları devam ettirecek olursa, bu yanlışa hâlâ inatla devam edecek olursa, bizim burada sessiz kalmamız olmaz. Gereğini de yaparız.