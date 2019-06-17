Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu yıl mayıs itibarıyla ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor. Buradan tüm girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize, tüccarlarımıza, üreticilerimize sesleniyorum; ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin. Elinizdeki tüm imkanları yatırıma, üretime, istihdama, ihracata yöneltin” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne katılan Erdoğan; döviz kurundaki yükselişin, finans sektörü gibi kimi alanlarda sıkıntıya yol açarken, ihracatçılar için çok büyük imkanları beraberinde getirdiğine işaret ederek “İthalatın da pahalı hâle gelmesi, pek çok ürünün içeride üretilmesi ve ihraç imkanlarının zorlanması yolunu açtı. Nitekim nisan ayı itibarıyla yıllık cari işlemler açığımız, 8,6 milyar dolara kadar gerilemiştir. Doğrudan yabancı yatırımlar ise, ülkemiz aleyhindeki tüm kampanyalara rağmen son 12 ayda 13 milyar doları buldu. Dünyada yatırımların gerilediği bir dönemde ulaştığımız bu rakamlar, Türkiye’nin hâlâ cazibe merkezi olmayı sürdürdüğünü gösteriyor” diye konuştu.

İhracatçılara müjde de veren Erdoğan, şöyle devam etti: Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve İhracatçı Birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Bir başka ifadeyle artık ihracatçılarımız, döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin, ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz. Türkiye’yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık. Sizlere güveniyoruz. Gelin hep birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıralım.

13 şirket milyar dolar barajını geçti

2018 yılını rekorlara tamamlayan ihracatta şampiyonlar ligi sıralaması açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle tarafından açıklanan “Türkiye’nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018” araştırmasına göre; ilk 1.000 şirket, önceki yıla göre 10,5 milyar artışla, toplam 102,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu şirketlerin 50 ilde faaliyet gösteriyor olmaları, ihracatın Türkiye geneline yayıldığının en büyük göstergesi oldu. İlk 1.000 firmanın ortalama çalışan sayısı 2018’de 781 bin oldu. İhracatımızın kg fiyatı 2018’de 1,33 dolar iken; ilk 1000 firmamızda bu sayı 1,37 dolar, ilk 500’de 1,40 ve ilk 10 firmamızda 2,76 dolar olarak gerçekleşti. İlk 1000 İhracatçı araştırmasında 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı, bir önceki yıla kıyasla, 10’dan 13’e yükseldi. 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı ise 145’ten 171’e çıktı.

“Birileri kaşını gözünü oynatırsa Akdeniz’e konuşlanırız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “Türkiye, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini sonlandırsın” çıkışına sert karşılık verdi. Erdoğan “Biz kabile devleti değiliz. Devraldığımız tarih 2.200 yıla dayanıyor. Aramalardan çekilmemizi istiyor! Sen ne diyorsun ya! Biz buralara kıyıdaşız, Kıbrıs’ta garantörüz. Türkiye, Yunanistan, İngiltere garantör. Sen kimsin? Biz yükümüzün ağırlığını iyi biliyoruz. Ama sen bu yükün farkında değilsin” dedi. Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını basit olarak görenlerin yanıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: Biz, bize ayrılmış yerlerde aramalarımızı yapıyoruz. Dört gemimiz var; bunlardan ikisi sondajdır, ikisi de aramadır. Birileri kaşını gözünü oynatırsa, biz de bütün fırkateynlerle, uçaklarla beraber, gerektiğinde gemilerimizin yanında yerimizi alıp, çalışmalarımızı sürdürürüz. Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış gemilerdekileri! Avucunuzu yalarsınız, neyi tutuklatıyorsunuz?